«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان الأعراض الجانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وقالت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم والإحساس بالتعب والإرهاق، لافتة إلى أن هذه الأعراض الجانبية رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم، وعلى المواطنين المشاركة في حملة شلل الأطفال المقرر انطلاقها بعد أيام في محافظتي القاهرة والجيزة.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها أن هناك أطفال ممنوعين من التطعيم ضد شلل الأطفال وهم الأطفال المصابين بارتفاع درجة الحرارة أو وعكة صحية، أو مصاب بمرض نقص المناعة، مشيرة إلى أن الأطفال المصابين بارتفاع درجة الحرارة أو وعكة صحية يمكنهم الحصول على التطعيم بعد التماثل للشفاء.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم سيكون من خلال فرقتين، الفرق الأولى الثابتة بالوحدات الصحية، والفرق المتحركة في المؤسسات والميادين وبجوار المساجد والكنائس، والمرور على المنازل والبيوت، في إطار خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحملة تستمر لمدة 5 ايام

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة التطعيمية من المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام، والفرق الطبية المشاركة مدربة على أعلى مستوى للوصول إلى الفئات المستهدفة وهم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات سواء الأطفال المصريين أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر.

الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين المشاركين بالحملة، الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.