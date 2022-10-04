ضبط 122 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تكثف وزارة الداخلية من حملاتها المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية التي تُطبقها الوزارة.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 121 ألفًا و925 مخالفة مرورية متنوعة، خلال 24 ساعة، في حملاتها، لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وجاءت المخالفات كالتالي:

27 ألفًا و624 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

2515 مخالفة السير دون تراخيص.

5 دراجات نارية مخالفة.

23 مخالفة موقف عشوائي.

13 مخالفة شروط الترخيص.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.