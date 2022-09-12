ضبط 1253 مخالفة تجاوز السرعة.. وقانوني: العقوبة تصل للحبس وغرامة 1500 جنيه

ضبطت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن المختلفة، 1253 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 211 مخالفة سير دون تراخيص، إضافة إلى 23 دراجة نارية مخالفة و15 موقفًا عشوائيًا، و35 مخالفة لشروط الترخيص.

عقوبة تجاوز السرعة المقررة

وفي هذا الصدد، كشف المحامي أشرف ناجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، عقوبة تجاوز السرعة المحددة وفقًا لقانون المرور، قائلًا إنَّ قانون المرور حدد بعض العقوبات التي تقع على قائدي المركبات المخالفين والذين لا يلتفتون لتجاوز السرعة المقررة، أثناء السير على الطرق مما يسبب العديد من الحوادث.

غرامة 1500 جنيه

وأضاف المحامي أنَّ قانون المرور منح رجال الشرطة الحق في اتخاذ الإجراءات لتحديد السرعة المسموحة على الطرق لقائدي المركبات على الطرق السريعة، وحدد قانون المرور عقوبات مغلظة وفقًا للمادة 75 التي نصت على «معاقبة كل من يخالف السرعة المقررة، أو من ارتكب فعلًا من الأفعال التي حددتها المادة، بالحبس مدة تصل لـ6 أشهر، وتقع عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ1500 جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين».

وحددت المادة 75 لقانون العقوبات للمرور هذه العقوبة لمرتكبي المخالفات التالية:

1ـ قيادة السيارة بسرعة تتجاوز الحد للسرعة المقررة.

2ـ عدم استعمال سيارات النقل السريع للوحات المعدنية التي صُرفت لها أو حمل لوحات معدنية غير خاصة بها.

3- قيادة سيارة خالية من الفرامل سواء كانت خالية من جميع فراملها أو إحداها غير صالح للاستعمال.

4- إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها عن طريق العمد.

5- تعطيل حركة المرور بالطرق عمدًا.

6- تغيير لون اللوحات المعدنية المقرر أو البيانات لسيارات النقل السريع.

7- إدارة مدرسة لتعليم القيادة أو في حال عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشائها.

وأشار المحامي إلى أنَّه في جميع الأحوال تضاعف عقوبة المخالفة التي تسلب حرية الآخرين، وتكون العقوبة غرامة مالية عند ارتكاب أي من الأفعال المحددة خلال 6 أشهر، وذلك من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

السرعات المقررة بالمدن

ونوه إلى أنَّ السرعة المقررة لسيارات «المقطورات وأنصاف المقطورات»، قبل نفاذ حظر تسييرها 40 كيلومترًا في الساعة، أما السيارات «داخل التجمعات السكنية أو السياحية أو الصناعية» فتكون سرعتها 60 كيلومترًا في الساعة.