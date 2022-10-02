حملات المرور تضبط 3 آلاف مخالفة.. وترفع 56 سيارة ودراجة متروكة بالشوارع

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية محكمة لتسيير الحركة المرورية ومنع أي كثافات مرورية على الطرق والشوارع الرئيسية، وذلك بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم والطلاب الى مدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد.

2252 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني

وضبطت الحملات المرورية 2252 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تمّ رفع 56 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

كما تمّ ضبط 1152 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الملصق الإلكتروني

حدد قانون المرور الجديد عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة، فالعقوبة تصل الى الحبس 6 أشهر لصاحب السيارة، أما عن عقوبة وضع الملصق على السيارة ونزعه مرة أخري فإن العقوبة تصل إلى دفع غرامة مالية تقدر بـ300 جنيها، وقد تصل قيمة الغرامة إلى 1500 جنيه.

أما عن مخالفات الخاصة بوضع الملصق الإلكتروني في مكان غير واضح أو إخفاء الملصق فإن العقوبة تكون سحب الرخصة الخاصة بالسيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تزيد المدة حسب المخالفة التي يتمّ تسجيله على السائق.