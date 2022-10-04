ابنة ماجدة عاصم: السرطان انتشر في كل جسم أمي.. واكتشفت المرض من 4 أشهر

يشيع اليوم جثمان المذيعة ماجدة عاصم، إحدى أشهر مذيعات التليفزيون المصري في فترة التسعينيات من القرن الماضي، من مسجد بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، على أن يوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة، وبجوار ابنها الفنان عمرو سمير الذي توفى قبل 5 سنوات.

يشيع جثمان ماجدة عاصم ظهر اليوم

وكشفت ابنة ماجدة عاصم، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن والدتها كانت في الشهور الأربعة الماضية من الإصابة بمرض السرطان، والذي انتشر في جميع أنحاء الجسد: «الرئتين والكبد والعظام والغدد الليمفاوية».

توفيت بعد 5 سنوات من وفاة ابنها عمرو سمير

وأشارت إلى أن والدتها تحلّت بالصبر طيلة فترة مرضها بالصبر، مضيفة بقولها: ما رأيت من أمي إلا الصبر والرضا سواء في المرض، وبعد وفاة أخي منذ 5 سنوات، وعلى ما مرت به من آلام جسدية ونفسية و لكنها كانت في معية الرحمن الرحيم طوال هذه السنوات وحتى توفاها ربها ولا أزكيها علي الله.

وتابعت بقولها: رأيت من أمي آية في الصبر واليقين والرضا، أدعو ربي أن يجلعهم نور في قبرها ورحمة من فوقها ومن تحتها و من أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها.