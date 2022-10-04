بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثالث

افتتح المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة الأولى لمجلس الشيوخ، بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

دعوة المجلس للانعقاد

وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التي تلقاها مجلس الشيوخ.

تسجيل رغبات الانضمام للجان النوعية

ودعا رئيس المجلس، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم أعضاء مجلس الشيوخ، بتسجيل رغبات الانضمام للجان النوعية الـ14، تمهيدا لإجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان «الرئيس – الوكيلين – أمين السر».

ويعقد مجلس الشيوخ غدا الأربعاء، 3 جلسات عامة، الأولى سيتمّ فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، وفي الجلسة الثانية سيتمّ إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ويتمّ دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب.

ثم تجرى انتخابات 14 لجنة نوعية لمجلس على مقاعد هيئات المكاتب بينما تشهد الجلسة الثالثة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات المكاتب بواقع 14 لجنة نوعية.