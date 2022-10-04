اليوم.. بدء أولى جلسات دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق الجلسة الافتتاحية من عمر دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، وسط حضور مكثف من الأعضاء والبالغ عددهم 300 عضو.

بدء جلسات دور الانعقاد الثالث

تشهد الجلسة الافتتاحية اليوم إجراءين مهمينو هما تلاوة قرار رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد الجديد ورقمه 441 لسنة 2022، وكذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم303 لسنة 2022، بفض دور الانعقاد الثاني.

كما تشهد الجلسة كلمة رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم، فضلًا عن إحالة مشروعات القوانين الواردة إلى المجلس إلى اللجان النوعية حال ورودها.

واستعدت الأمانة العامة بمجلس الشيوخ لاستقبال الأعضاء، وتمّ إجراء الصيانة الدورية لقاعة المجلس، مع الحرص على تعقيمها وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

مجلس الشيوخ

يشكّل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وعددهم 100عضو.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ رقم 141لسنة 2022، يختص المجلس، بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.