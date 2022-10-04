غدًا.. بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بكليات البنين جامعة الأزهر في أسيوط

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، بدء تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية بكليات البنين بأسيوط، بداية من غد الأربعاء، بناء على تعليمات الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

وأوضحت الجامعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن الأسماء ونتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال الدخول على بوابة خدمات جامعة الأزهر أو الضغط مباشرة هنا.

بدء تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية بكليات البنين بأسيوط

وأضافت جامعة الأزهر، أنه على جميع طلاب المتقدمين على الموقع الالكتروني حالات خاصة الحضور إلى المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط 2022/10/5، لمدة عشرة أيام، وتقديم أوراقهم واستكمال باقي الأوراق الخاصة.

وشددت الجامعة على ضرورة الالتزام بمواعيد جدول التسكين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث يتم طباعة الاستمارات الملحقة بموقع الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية واستكمال وملئ البيانات والتوجه إلى المدينة محل السكن بإخطار نتيجة الطالب أو الطالبة.

وبالنسبة للحالات الخاصة إحضار الآتي: حالة وفاة الوالد ـ أصل شهادة الوفاة نفس العام الدراسي مرضي ـ تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية بالمدينة، حال وجود أي شكوى من الطلاب يتم التوجه لإدارة المدينة لفحص الشكوى.

شهادة تفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يجب على كافة الطلاب والطالبات الملتحقين بالسكن الجامعي التقدم بشهادة تفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا الجرعتين (الأولى / الثانية)، حيث إنها شرط أساسي للقبول بالمدن الجامعية.