«الصحة» تحذر المواطنين من استخدام خوافض الحرارة والمسكنات دون استشارة

كشفت وزارة الصحة والسكان في تقرير على موقعها الرسمي عن الأدوية التي يتم استخدامها بشكل سيء من قِبل المواطنين، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المسكنات وخوافض الحرارة ومهدئات السعال وأدوية الإسهال هي الأدوية التي يسئ استخدامها من قبل المواطنين ويتم الحصول عليها من خلال الوصفات دون استشارة الطبيب ومعرفة الآثار السلبية أو عدد الجرعات المناسبة للحالة المرضية.

الأدوية يجب الحصول عليها بعد استشارة الطبيب

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الأدوية يجب الحصول عليها من قبل الطبيب المشرف علي الحالة، حيث أن الحالات المرضية تختلف عن بعضها البعض، وكل حالة تختلف جرعتها عن الحالة الأخرى، وكل هذه الأمور يتم تحديدها وفقا للطبيب المختص.

إطلاق قوافل طبية غدا بهذه المحافظات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 3 قوافل طبية غدا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، الكشف والعلاج بها مجانا في التخصصات الطبية التالية «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال-الباطنة - الأنف والأذن-العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية من المقرر انطلاقها في 3 محافظات هي «الجيزة وسوهاج وأسيوط»، لافتا الى أن المواطن لا يتحمل خلال مشاركته بالقوافل الطبية أي أعباء مالية، والقوافل الطبية مزودة بصيدليات لصرف العلاج وتحويل كافة الحالات التي تحتاج إلى تداخلات جراحية الى أقرب مستشفى من المواطن.