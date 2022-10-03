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البرلمان العربي يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد.. ويناقش تقارير اللجان

كتب:

محمد حسن عامر
03:33 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد البرلمان العربي بتشكيله الجديد، اجتماعه الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي.

تعزيز العمل العربي المشترك

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة باستراتيجية عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة، وكيفية البناء على ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين، فضلا عن السعي الحثيث لدعم المبادرات التي جرى إطلاقها لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

كما بحث الاجتماع تقارير اللجان الأربع بالبرلمان العربي، وبنود جدول الأعمال وتحضيرات الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، التي تعقد غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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