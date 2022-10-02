«الحزب الناصري» يطالب البرلمان بالاستعداد لتلبية طلبات الحوار الوطني

قال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن أولى أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة بحث آليات دمج المفرج عنهم بقرارات رئاسية إلى المجتمع وإزالة كل العقبات الحياتية التي تعيق حركة انسجامهم مع المجتمع والتفاعل معه بشكل إيجابي والأخذ بآرائهم تجاه كل القضايا المعنية به.

آليات دمج المفرج عنهم للمجتمع

وأوضح النمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عملية دمج المفرج عنهم للمجتمع تتطلب تشريعات خاصة وتعديلات في لوائح الهيئات أو الكيانات التابعين لها، خاصة الطلاب منهم الذين توقفوا عن الدراسة بسبب حبسهم وانتهت فترة قيدهم بالجامعات بحكم لوائح الكلية المرتبط بسن قانونية محددة.

مقتنيات الشركات الوطنية المطروحة للبيع بالبورصة وإعادة تشغيلها

وأضاف رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أنّ أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة وقال يجب على البرلمان إعادة النظر في مقتنيات الشركات الوطنية المطروحة للبيع في البورصة المصرية وبحث سبل إعادة تشغيلها وزيادة إنتاجها ومحاولة الابتعاد عن فكرة خصخصتها بقدر الإمكان.

تعديل قانون الحبس الاحتياطي

وأشار النمر إلى ضرورة النظر إلى قانون الحبس الاحتياطي وبحث كل سبل تطويره حتى لا يلقى أحد هدرا داخل السجن ويسهم في القضاء على كل الفرص التي تتيح للمتربصين من الخارج بالبلاد في نشر الشائعات أو تشويه صورة مصر أمام العالم.

مطالب الهيكل التنظيمي للحوار الوطني خلال الفترة المقبلة

ودعا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة استعداداتهم لتلبية المطالب التي ستصدر عن الهيكل التنظيمي لـ«الحوار الوطني» خلال الفترة المقبلة وإزالة كل العقبات التي تعرقل عملية جمع الشمل وتوحيد الصف الذي نسعى إليه خلال الفترة المقبلة.