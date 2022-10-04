وزيرة البيئة تستعرض الأطعمة منخفضة الكربون مع نظيرتها السنغافورية

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع نظيرتها السنغافورية، جراسا فو، أهمية التركيز على الأطعمة منخفضة الكربون، حيث عرضت الوزيرة السنغافورية بعض الأكلات بالتنسيق مع الوزيرة المصرية، التي من شأنها تغيير العادات الغذائية للأطعمة عالية الانبعاثات.

ودعت وزيرة البيئة بدولة سنغافورة إلى حث الدول التي لديها أجنحة داخل المؤتمر على عرض التجارب الناجحة فيما يخص أيام المؤتمر «الطاقة، الزراعة، المياه، التنوع البيولوجي، خفض الانبعاثات، الشباب، المرأة، والمجتمع المدني».

تمويل التكيف

وشاركت وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في جلسة «التحديات والأولويات» في الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP27، التي تعقد في كينشاسا بدولة الكونغو الديمقراطية، حيث استمعت إلى وجهات النظر المختلفة للوزراء ورؤساء الوفود بشأن المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ COP27، وأهمية الانتهاء من برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما في تمويل التكيف والهدف العالمي الجديد للتخفيف، إضافة إلى تفعيل آلية «سانتيجو» للخسائر والأضرار.

تسريع وتيرة العمل المناخي

وأضافت وزيرة البيئة، أنّ المشاركين في الجلسة اتفقوا على أهمية التكاتف والتضامن لتسريع وتيرة العمل المناخي، والتوصل إلى توافق بين الأطراف كافة خلال المناقشات الحالية، كما تم حثّهم بذلك في كلمة الرئيس المعين لمؤتمر المناخ، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال افتتاح المؤتمر التمهيدي.

وتأتي الاجتماعات التحضيرية تمهيدا لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر مطلع الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تستضيف الاجتماعات دولة الكونغو الديمقراطية، بالشراكة مع مصر، بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر، كما تعد هذه الاجتماعات خطوة هامة في التحضير لعدد من الموضوعات ذات الأولوية لمناقشتها في المؤتمر، وأهمها التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.