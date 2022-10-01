إطلاق 3 مبادرات على هامش فعاليات مؤتمر وقف إهدار الطعام برعاية وزيرة البيئة

تهتم مصر بالبيئة والمناخ بشكل كبير، حيث تشهد القاهرة والمحافظات عددا من الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بالتغيرات المناخية وأسبابها وتأثيرها على العديد من القطاعات، منها الأمن الغذائي، وذلك قبل انعقاد قمة المناخ بـ 35 يوميا، الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وخلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر، تنعقد فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، تحت عنوان «الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صافي الانبعاث الصفري».

المؤتمر يسعى إلى تحقيق أهداف تنمية المستدامة 2030

وقالت منى فؤاد، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لتخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية إلى النصف في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، حيث إن إهدار الطعام يبدأ من مرحلة الزراعة والجني والتصنيع والاستهلاك، وهو ما يؤدي إلى إهدار الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الانبعاثات المرتبطة بالتصنيع والاستهلاك تزيد من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائى وخاصة للدول النامية.

وأضافت منى فؤاد أنه سيتم إطلاق ثلاث مبادرات مرتبطة بهدر الطعام ودور المرأة في الحد منها، بالتعاون مع منظمات عالمية أبرزها اليونيدو التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى السعي لنقل وتوطين التكنولوجيا العالمية في الإدارة المبتكرة للفقد والمهدر الغذائي، من أجل دعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية كأحد أهداف استراتيجية المناخ 2050 ورؤية مصر 2030، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد مستدام وفعال في استخدام الموارد، ومن ضمن آليات تحقيق المؤتمر لأهدافه، جارٍ الإعداد والعمل على عدد من المبادرات لإطلاقها في المؤتمر بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية وكليه الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، وبالتعاون مع الرابطة العالمية للوقود الحيوى إنجلترا.