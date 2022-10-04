السجن المؤبد لعاطل لإدانته بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد بحق عاطل، لإدانته بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بريري، وأمانة سر رضا جاب الله.

المتهم اتجر في الحشيش والهيروين

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4446 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة قليوب، والمقيدة برقم 1521 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم «محمد ع م»، عاطل، 32 سنة، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش والهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين والحشيش بدائرة قسم شرطة قليوب، وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته إلى محكمة الجنايات ، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.