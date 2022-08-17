جنايات بنها تقرر استمرار حبس خلية إرهابية بالقليوبية لمدة 45 يوما

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، استمرار حبس أفراد خلية إخوانية إرهابية، تضم 6 متهمين يتزعمهم صهر قيادي إخواني محبوس، لمدة 45 يوما حبسا مطلقا، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

تفاصيل القبض على الخلية الإخوانية

يذكر أنه قبل قرار جنايات بنها، وردت معلومات لأجهزة الأمن في محافظة القليوبية، تفيد بقيام قيادي اخواني بتزعم خلية إرهابية بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وتضم الخلية 6 عناصر إرهابية، بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين.

تحريات القضية

توصلت التحريات، إلى أن الخلية يتزعمها قيادي إخواني عاد مؤخرا من الخارج، ويمت بصلة قرابة لقيادي إخواني محبوس، ويعمل على إحياء تنظيم الإخوان للمشاركة في أنشطة التنظيم وإحياءه بقصد مناوءة الدولة ومؤسساتها، والعمل على مقاومة النظام، وتنفيذ تكليفات واردة إليهم من الخارج من القيادات الهاربين، والقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، تستهدف هز الثقة وإشاعة الذعر بين المواطنين، بالاضافة إلى استقطاب عناصر جدد من أوساط الشباب، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي، وأيضا إخفاء بعض السلع المهمة عقب شراءها بكميات كبيرة.

ضبط المتهمين الستة بأحد المخازن

وتم ضبط المتهمين الستة بأحد المخازن بقرية تابعة لمركز شرطة كفر شكر في القليوبية، وأرشدوا عن مخزن تابع لهم في بنها، وبمداهمتة عثر به على كميات كبيرة من السلع التموينية المهمة، مثل: الأرز والسكر والدقيق والزيت ولبن الأطفال، كما تم ضبط بندقية آلية وطبنجة وفردي خرطوش، ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية والمحلية.