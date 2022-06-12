جنايات بنها تصدر أحكاما في قضايا قتل وابتزاز.. إحالة للمفتي وسجن مشدد

أسدلت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق الستار على 3 قضايا قتل وابتزاز فتاة ومخدرات، حيث أصدرت أحكام تراوحت ما بين الإحالة للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام متهمين، والسجن في حق آخرين، وذلك في التهم الموجهة لهم.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس الدائرة السادسة بجنايات بنها، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال نصر هلال، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

الإعدام لسائق وتباع في قتل عجوز

وأحالت المحكمة سائق وتباع إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل ربة منزل بدائرة مركز شرطة طوخ، وحددت جلسة 16 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

واتهمت التحقيقات المتهمين «عبد الله أ أ»، 34 سنة، سائق، و«سعيد ع م»، 40 سنة، تبّاع على سيارة نقل، بقتل المجني عليها «فريال إ م»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث تربصا بها في منزلها، وذهب لها المتهم الأول خلال تواجدها بمفردها داخل المنزل وبحوزته مظروفا بريديا مدون عليه اسم ابنها، وأوهمها وجود علاقة صداقة بينه وبينه، وضربها على رأسها مستخدما آنية مطبخ وسيخ حديدي، واستولى على متعلقاتها الشخصية ومنقولات المنزل، فيما قام المتهم الثاني بالتحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، وقام باصطحابه إلى منزل المجني عليها، ورصد المنزل، وقام بتحديد كيفية الدخول إلى المنزل وانتظره حتى انتهى من جريمته وانصرفا معا.

السجن المشدد لعاطل ابتز فتاة

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق عاطل، لاتهامه بنشر صور شخصية لفتاة، وتهديدها وابتزازها للحصول على مبالغ مالية منها، وذلك بدائرة مركز شرطة طوخ.

وأبلغت المجني عليها الشرطة، وتبين أن المتهم «أحمد م م»، عاطل، مقيم دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، هدد المجني عليها «هبة الله هـ م»، ربة منزل، كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر صورها، بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي «تليجرام»، تتضمن عبارات تهديد بنشر بعض الصور الفوتوغرافية المصورة لها، مصحوبة بطلب تحصله على مبالغ نقدية مقابل عدم نشر تلك الصور الخاصة لها.

السجن المشدد لعامل تاجر في المخدرات

كما قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعامل، لاتهامه بالاتجار بالهيروين بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم لقيامه بالاتجار بالهيروين، بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كمية من تلك المواد ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة.