الصحة: القوافل الطبية قدّمت خدمات مجانية لـ205 آلاف مواطن خلال 30 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ205 آلاف و7 مواطنين، من خلال 166 قافلة طبية تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث يأتي إطلاق القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

31 ألفا و804 تحاليل معملية وأشعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إجراء 31 ألفا و804 تحاليل معملية وأشعة، وعقد 38 ألفا و432 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل 1892 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد عبدالغفار، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

قوافل للتيسير على كبار السن

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أنّ القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 13 ألفا و331 مواطنا بمحافظة أسوان، و10 آلاف و512 مواطنًا بأسيوط، و7 آلاف و20 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و3 آلاف و679 مواطنا بمحافظة الإسماعيلية، و3 آلاف و195 مواطنا بالأقصر، و1372 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفا و463 مواطنا بالبحيرة، و10 آلاف و137 مواطنًا بالجيزة، و6 آلاف و416 مواطنا بالدقهلية، و 1472 مواطنا بالسويس، و18 ألفا و22 مواطنا بالشرقية، و16 ألفا و478 مواطنا بالغربية، و8 آلاف و483 مواطنا بالفيوم.

وأضافت الصادق، أنّه جرى تقديم الخدمة الصحية لـ16 ألفا و913 مواطنا بالقاهرة، و7 آلاف و241 مواطنًا بالقليوبية، و9 آلاف و579 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألفا و632 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و586 مواطنا بالوادي الجديد، و9 آلاف و369 مواطنا ببني سويف، و1220 مواطنًا بجنوب سيناء، و9 آلاف و50 مواطنا بدمياط، و8 آلاف و666 مواطنًا بسوهاج، و5 آلاف و845 مواطنا بقنا، و5آلاف و707 مواطنين بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 2619 مواطنا بمطروح.