خدمات تقدمها القوافل الطبية بالمجان في المحافظات.. الكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم 24 سبتمبر الجاري، للكشف والعلاج مجانًا لمساعدة المواطنين على تلقي الخدمات الطبية اللازمة لهم ولعلاجهم من الأمراض التي يعانون منها.

قوافل طبية في عدد من المحافظات

وتطلق وزارة الصحة، وفقًا لما ذكرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي القوافل الطبية للمواطنين في عدد من الأماكن، أبرزها: حي جنوب العياط الجيزة - 3 بصار مركز بلقاس الدقهلية - الوسطاني مركز كفر سعد دمياط - محلة منوف مركز طنطا ثان الغربية -غرب الموهوب مركز الداخلية بمحافظة الوادي الجديد.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان للمواطنين.

الخدمات الطبية التي تقدمها القوافل

وتتيح وزارة الصحة بعض الخدمات ضمن القوافل الطبية وهي:

مجال نساء وولادة

خدمات تنظيم الأسرة

خدمات طب الأطفال

علاج وأمراض الباطنة

كشف الأنف والأذن

أمراض العظام

خدمات الجراحة

الرمد الأسنان

كشف القلب

الجلدية

خدمات الأشعة والتحاليل

وذكرت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجماعي «فيسبوك»، أن جميع القوافل الطبية التي يتم إطلاقها تشمل تقديم خدمة الصيدلية وصرف مختلف الأدوية مجانا.

وتيسيرًا على المواطنين، أتاحت وزارة الصحة والسكان خط ساخن رقم 15335، لخدمة المواطنين الذين يريدون الاستفسار عن القوافل الطبية وأماكنها عند الإعلان عن بعض منها في عدد من الأماكن والمحافظات.