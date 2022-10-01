«حياة كريمة» تعلن جدول القوافل الطبية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر

كشفت مؤسسة حياة كريمة، عن الجدول الأسبوعي للقوافل الطبية والبيطرية المجانية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 وحتى 7 أكتوبر، مؤكدة أن الكشف والعلاج مجانا، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأسد فقرا والنائية.

قوافل حياة كريمة الطبية

وأوضحت حياة كريمة، أن القوافل تنتشر في 7 محافظات مختلفة ضمت «القاهرة، الجيزة، الغربية، الإسكندرية، قنا، الوادي الجديد، المنوفية».

خريطة انتشار القوافل المجانية بالمحافظات

وتنتشر القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقا للجدول التالي، بحسب ما أعلنته المؤسسة:

ـ القاهرة خلال يومي 3 و4 أكتوبر، بمركز طبي التجمع الأول، التابع لإدارة القاهرة الجديدة.

ـ الجيزة خلال يومي 4 و5 أكتوبر، بمنطقة مزغونة، التابعة لإدارة البدرشين.

ـ الجيزة خلال يومي 7 و8 أكتوبر، بمنطقة مفر حكيم، التابعة لإدارة كرداسة.

ـ الغربية يوم 5 أكتوبر، بمنطقة شبرابابل، التابعة لإدارة المحلة الكبرى.

ـ الإسكندرية خلال يومي 2 و3 أكتوبر، بمنطقة وحدة الجزائر، التابعة لإدارة العامرية.

ـ الجيزة خلال يومي 4 و5 أكتوبر، بمنطقة مزغونة، التابعة لإدارة البدرشين.

ـ قنا 3 أكتوبر، بمنطقة الكلافتية، التابعة لإدارة نجع حمادي.

ـ قنا 5 أكتوبر، بمنطقة القبيبة، التابعة لإدارة فرشوط.

ـ الوادي الجديد خلال يومي 6 و7 أكتوبر، بمنطقة الأربعين 2، التابعة لإدارة باريس.

ـ المنوفية 1 أكتوبر، بمنطقة بني غريان، التابعة لإدارة قويسنا.

ـ المنوفية 2 أكتوبر، بمنطقة سروهيت، التابعة لإدارة منوف.

ـ المنوفية 3 أكتوبر، بمنطقة منشأة الشهيد عبدالمنعم رياض، التابعة لإدارة قويسنا.

ـ المنوفية 4 أكتوبر، بمنطقة كوم الضبع، التابعة لإدارة الباجور.

ـ المنوفية 5 أكتوبر، بمنطقة ميت البيضاء، التابعة لإدارة الباجور.