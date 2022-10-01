أماكن القوافل الطبية المجانية خلال أكتوبر الجاري بالمنيا.. اعرف المواعيد

تطلق مديرية الصحة والسكان بالمنيا، 6 قوافل طبية علاجية، خلال شهر أكتوبر الجاري، تقدم الخدمات الصحية من كشف وفحوصات وتحاليل وصرف أدوية وندوات تثقيف صحي وتنظيم أسرة، وتحويل حالات للمستشفيات، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتوفير الرعاية الصحية لجميع فئات المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا التي تبعد عن المستشفيات العامة والمركزية.

أماكن ومواعيد القوافل الطبية في المنيا

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان إنه سيتم تنظيم 6 قوافل طبية في مراكز: ديرمواس، ملوي، بني مزار، مغاغة، المنيا، أبو قرقاص، وستكون في القرى والمواعيد التالية:

- يوما 3 و4 أكتوبر، في قرية البدرمان بمركز ديرمواس.

- يوما 10 و11 أكتوبر، في قرية نزلة تونة بمركز ملوي.

- يوما 12 و13 أكتوبر، في قرية عرب السلطان حسن بمركز أبوقرقاص.

- يوما 17 و18 أكتوبر، في قرية التحرير بمركز مغاغة.

- يوما 24 و25 أكتوبر، في قرية حماضة بمركز بني مزار.

- يوما 26 و27 أكتوبر، في قرية طهنا الجبل بشرق النيل بمركز المنيا.

صرف العلاج والأدوية بالمجان

وتطلق الصحة القوافل الطبية في القري التي تعاني نقصا في الخدمات الصحية، شريطة أن تبعد أكثر من 15 كيلو متر عن أقرب مستشفي عام أو مركزي، ويبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتي الثالثة ظهرا، ويتم توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، علي جمع المترددين بالمجان، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال فحص أو علاج إلي المستشفيات العامة التابعة لمديرية الصحة.