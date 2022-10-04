9 إجراءات إلزامية لتنظيم حصاد الأرز.. توريد 25% من إنتاجية الفدان لـ«التموين»
كتب:
وفاء الصعيدي
03:15 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
حصاد الأرز - صورة أرشيفية
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 9 إجراءات إلزامية ضمن قرارات تنظيم عملية موسم حصاد الأرز 2022، الذي بدأ نهاية شهر أغسطس الماضي ويستمر حتى من منتصف شهر ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك من أجل دعم استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية وتحديدا الأرز، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات بطاقات التموين.
إجراءات وزارة التموين لموسم حصاد الأرز الشعير 2022
وتشمل الإجراءات التنظيمية لموسم حصاد الأرز الشعير 2022 الملزمة للمزارعين، التالي:
1- إجبارية توريد طن واحد أرز شعير من إنتاجية كل فدان مزروع بما يعادل 25% من الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، حيث تستهدف وزارة التموين استلام كمية 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي.
2- تحديد سعر طن توريد الأرز الشعير بواقع 6600 لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة.
3- تصرف مديريات التموين مستحقات المزارعين الملتزمين، بتوريد الكميات المحددة خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.
4- اعتبار عدم التزام المزارع بتوريد طن أرز من كل فدان قام بزراعته مخالفة تموينية، وتغريمه 10 آلاف جنيه لكل طن لا يلتزم بتوريده.
5- اتخاذ عدة إجراءات من أجل تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين بتوجيهات من وزير التموين لمديري المديريات، مع مراعاة أن يكون الأرز مطابق للمواصفات المحددة.
6- تخصيص لجنة في كل نقطة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة.
حظر تخزين الأرز الشعير في مواقع غير معتمدة
7- تحديد الجهات المسوقة لموسم توريد الأرز هذا العام، وهي شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، والجهات التي يتم اعتمادها من وزارة التموين.
8- حظر تخزين الأرز الشعير في مواقع غير معتمدة من هيئة سلامة الغذاء.
9- اعتبار الأرز المضبوط من قبل مفتشي التموين في مواقع غير معتمدة، سلعة مجهولة المصدر، ومعاقبة صاحبه كمخالفة تموينية.