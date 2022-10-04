9 إجراءات إلزامية لتنظيم حصاد الأرز.. توريد ‏‏25% من إنتاجية الفدان لـ«التموين»

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 9 إجراءات إلزامية ضمن قرارات تنظيم عملية موسم حصاد الأرز 2022، الذي بدأ نهاية شهر أغسطس الماضي ويستمر حتى من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك من أجل دعم ‏استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية وتحديدا الأرز، من أجل ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات بطاقات التموين.

إجراءات وزارة التموين لموسم حصاد الأرز الشعير 2022

وتشمل الإجراءات التنظيمية لموسم حصاد الأرز الشعير 2022 الملزمة للمزارعين، التالي:

1- إجبارية توريد طن واحد أرز شعير من إنتاجية كل فدان مزروع بما يعادل ‏‏25% من الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، حيث تستهدف وزارة التموين استلام كمية ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي.

2- تحديد سعر طن توريد الأرز الشعير بواقع 6600 لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏لطن الأرز عريض الحبة.

3- تصرف مديريات التموين مستحقات المزارعين الملتزمين، بتوريد الكميات المحددة خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.

4- اعتبار عدم التزام المزارع بتوريد طن أرز من كل فدان قام بزراعته مخالفة تموينية، وتغريمه 10 آلاف جنيه لكل طن لا يلتزم بتوريده.

5- اتخاذ عدة إجراءات من أجل تسهيل عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين بتوجيهات من وزير التموين لمديري المديريات، مع مراعاة أن يكون الأرز مطابق ‏للمواصفات المحددة.

6- تخصيص لجنة في كل نقطة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب ‏عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة.

حظر تخزين الأرز الشعير في مواقع غير معتمدة

7- تحديد الجهات المسوقة لموسم توريد الأرز هذا العام، وهي شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية والبنك الزراعي المصري، والجهات التي يتم اعتمادها من ‏وزارة التموين.

8- حظر تخزين الأرز الشعير في مواقع غير معتمدة من هيئة سلامة الغذاء.

9- اعتبار الأرز المضبوط من قبل مفتشي التموين في مواقع غير معتمدة، سلعة مجهولة المصدر، ومعاقبة صاحبه كمخالفة تموينية.