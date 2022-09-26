التموين: الأرز الشعير للمزارعين الممتنعين عن التوريد «مجهول المصدر»

أكّد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ الأرز الشعير المزروع لدى المزارعين الممتنعين عن توريد طن أرز واحد من كل فدان مزروع سيتمّ اعتباره أرز مجهول المصدر، موضحًا أنَّ هذا سيترتب عليه قضية تموينية للمزارعين الممتنعين لتخزينهم أرز مجهول المصدر.

تأمين المخزون الاستراتيجي من سلعة الأرز

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن إلزام وزارة التموين المزارعين بتوريد الأرز الشعير يأتي من منطلق تأمين مخزون استراتيجي من سلعة الأرز لدى مخازن الوزارة التي تعد من السلع التموينية الأساسية على بطاقة التموين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مخزون كافي من الأرز يكفي لمدة تصل إلى 3 أشهر، فضلًا عن اقتراب مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز.

تحرير قضية تموينية للممتنعين عن التوريد

وأكّد المصدر، أنَّه سيتمّ تحرير قضية تموينية لجميع المزارعين الممتنعين عن توريد الأرز والمخالفين للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين حول آليات حصاد موسم الأرز 2022 التي شملت على الأتي:

- إلزام المزارع بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان، إذ ينتج الفدان الواحد 4 أطنان أرز.

- المزارع الممتنع عن تسليم طن أرز شعير عن كل فدان مزروع يتمّ حرمانه من زراعة الأرز خلال العام المقبل.

- توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه غرامة عن كل طن لم يقم المزارع بتسليمه.

- وقف صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

- تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة.

- إجراء حصر بكل المزارعين الملتزمين بالضوابط الجديدة والممتنعين أيضا لتطبيق العقوبات عليهم.