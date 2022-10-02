استقرار سعر الأرز في التموين عن شهر أكتوبر 2022.. 10 جنيهات ونصف

استقر سعر الأرز في التموين عن شهر أكتوبر 2022، ضمن قائمة السلع التموينية التي بدأت منافذ البقالين في صرفها لحاملي البطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة مدرجة على منظومة دعم التموين، إذ جاء سعر الأرز في التموين لهذا الشهر مساويا لسعره في الأشهر الماضية.

سعر الأرز في التموين عن شهر أكتوبر 2022

وصرف أصحاب البطاقات التموينية منذ أمس السلع التموينية المخصصة لبطاقاتهم والتي تتحدد بناء على عدد أفراد كل بطاقة، إذ جاء سعر الأرز في التموين عن شهر أكتوبر 2022 بـ10 جنيهات ونصف الجنيه على البطاقة التموينية.

حصة بطاقة التموين من الأرز

وتحصل كل بطاقة تموين على كيس أرز واحد وزن 1 كيلو جرام للبطاقة التي يقل عددها عن 4 أفراد، فيما تحصل البطاقة أكثر من 4 أفراد على 2 كيس أرز ضمن مخصصات السلع للبطاقة.

وسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجاري والتي جاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيهات.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.