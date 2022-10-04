وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا عن الأسبوع التعريفي لجامعة الإسماعيلية الأهلية

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ناصر مندور، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بشأن تنظيم الأسبوع التعريفي للطلاب الجُدد، استعدادًا لبدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2022/2023.

تعريف بالبرامج الدراسية في الجامعة

وأوضح التقرير أنّه جرى إطلاق فعاليات الأسبوع التعريفي لطلاب الجامعة، والذي تضمن تقديم تعريف بالبرامج الدراسية المختلفة ونُظم الدراسة بالجامعة، مشيرا إلى أنّ الطلاب وجّهوا العديد من التساؤلات الخاصة بطبيعة الدراسة بكل برنامج ونظم الدراسة بالجامعة، وأجاب منسقو البرامج الدراسية عن استفسارات وتساؤلات الطلاب.

وأكد الكتور ناصر مندور، أهمية إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة التي ستعمل على تطوير مهارات الطلاب وصقل مهاراتهم، مشيدًا بالدعم الهائل الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات لتقديم تجربة تعليمية فريدة، موجّهًا الطلاب ببذل مزيد من الجهود وعدم الاعتماد على الطرق التقليدية في التعلم والاهتمام بالبحث والفهم ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ إنشاء الجامعات الأهلية يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بمجال الإتاحة في التعليم العالي، وتوفير أماكن للدراسة للطلاب المصريين، وتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، ولا تهدف للربح، مشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، بعيدًا عن التخصصات التقليدية المُعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنّ جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقع بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وطرحت العديد من البرامج الدراسية المُتميزة والحديثة التي تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، وقدمت كلية الطب برنامج «الطب والجراحة العامة»، وتقدم كلية طب الفم والأسنان برنامج «الطب وجراحة الفم والأسنان»، كلية الصيدلة برنامج «الصيدلة Pharm D»، كلية التمريض برنامج «علوم التمريض»، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تقدم برنامجي «تكنولوجيا المُختبرات الطبية، وإدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية»، كلية الهندسة تقدم برنامج «هندسة الذكاء الاصطناعي»، كلية التجارة الدولية واللغات تقدم برنامجي «التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية».