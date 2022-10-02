وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا عن انتظام الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية

استعرض الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة الأهلية، بشأن انتظام الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.

جولة في 4 كليات بـ«المنصورة الأهلية»

وأشار التقرير إلى تفقد الدكتور محمود المليجي، لجامعة المنصورة الأهلية، برفقة منسقي البرامج بكليات «الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة»، للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالجامعة، واستقبال الطلاب الجدد الدارسين بكليات الجامعة المختلفة.

وتناول التقرير تفقد القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، لكليات ومنشآت الجامعة، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، كما أجرى القائم بعمل رئيس الجامعة، حوارًا لاستطلاع آراء الطلاب حول الدراسة بالجامعة، والتعرف على مقترحاتهم، فضلًا عن لقاءه مع عدد من أولياء الأمور للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة.

توفير احتياجات الطلاب

وأضاف التقرير، أنّ الدكتور محمود المليجي، تفقد معرض المستلزمات والأدوات المقام في الجامعة، لتوفير احتياجات الطلاب داخل معامل جامعة المنصورة الأهلية، مشددًا على ضرورة توافر احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة، والحرص على إجراءات السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بمنظومة الأمن والنظافة والالتزام، وانتظام سير العمل بالجامعة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ جامعة المنصورة الأهلية تقع بمدينة جمصة، وتقام على مساحة 42 فدانا، بتكلفة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، وتقدم الجامعة عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الأكاديمي الحالي 2022-2023، حيث تقدّم كلية الطب البشري برنامج الطب والجراحة العامة، وتقدّم كلية طب الفم والأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وتقدّم كلية الهندسة برامج «هندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة العمارة المستدامة، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة البناء والتشييد»، وتقدّم كلية الصيدلة برنامج pharm D.