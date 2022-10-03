وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا حول انتظام الدراسة بـ«الإسكندرية الأهلية»

استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. عبدالعزيز قنصوة القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية، حول استعدادات جامعة الإسكندرية الأهلية لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وتنظيم الأسبوع التعريفي للطلاب الجُدد.

وتفقد د. قنصوة كافة كليات ومنشآت الجامعة والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، وأكد على حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة، موجهًا التهنئة للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

وأشار التقرير إلى عقد الجامعة أسبوعًا تعريفيًا للطلاب الجُدد، حول برامج ونُظم الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية، استعدادًا لبدء الدراسة أول الأسبوع القادم، وذلك بمقر الجامعة بسموحة الجديدة، كما تم السماح لأولياء الأمور بالحضور فى هذا اللقاء التعريفي، وكذلك القيام بجولة لمباني وكليات الجامعة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة الإسكندرية طرحت العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، الصيدلة (Pharm - D)، وتقدم كلية الهندسة برامج (العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات)، وتقدم كلية علوم الحاسب والبيانات (برنامج الأمن السبيراني، برنامج الأنظمة الذكية)، وتقدم كلية العلوم (برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة).

وأضاف المُتحدث الرسمي أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، حيث تقع جامعة الإسكندرية الأهلية على مساحة 30 فدانًا، وتضم الجامعة عددًا من المباني الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، الهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تُقدمها تلك الجامعات.