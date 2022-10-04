اتحاد الكرة يصدم بيراميدز ويقر بأحقية الأهلي في المشاركة بدوري الأبطال

قررت لجنة الاستئناف «التظلمات» باتحاد الكرة، تأييد قرار مجلس إدارة الاتحاد بشأن مشاركات الأندية المصرية في بطولات إفريقيا، وقررت اللجنة قبول تظلم نادي بيراميدز شكلًا ورفضه من حيث الموضوع.

وتقدم بيراميدز في وقت سابق بتظلمٍ لاتحاد الكرة؛ للمشاركة في دوري الأبطال بدلًا من الكونفدرالية، بعد إنهاء بطولة الدوري المصري في المركز الثاني.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنــا.