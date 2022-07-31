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لائحة اتحاد الكرة تمنع بيراميدز من التصعيد لـ«كاف» في أزمة دوري الأبطال

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شادي ممدوح
03:40 م | الأحد 31 يوليو 2022
الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر باتحاد الكرة، لـ«الوطن سبورت»، عن مفاجأة في لائحة الجبلاية، تمنع نادي بيراميدز من اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي، في طلبه من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بدلا من الأهلي.

وأكد المصدر عدم أحقية أي ناد في التقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في أي خلاف مع الجبلاية في قرارات تحديد أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بالنسخة المقبلة. 

وجاء نص المادة 6 من لائحة اتحاد الكرة في هذا الشأن، كالتالي: «أي نزاع ينشأ عن القوانين واللوئح والقرارات التي يصدرها الاتحاد يجوز إحالته بعد استيفاء جميع الإجراءات الداخلية بالاتحاد إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ويطعن على الحكم الصادر منه أمام محكمة التحكيم الرياضي (كأس)».

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