في الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر.. كفر الشيخ تنظم مهرجان رياضي الخميس المقبل

تُنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الخميس المقبل، مهرجان رياضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة، إذ ينطلق ماراثون المشي من أمام ديوان عام المحافظة مرورا بدوران المحافظة وصولاً إلى ديوان المديرية وتنظيم فعاليات رياضية متنوعة خلال المسيرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية أنهت جميع استعداداتها للمهرجان، والذي يُقام يوم الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر، وخلال المسيرة تنظم فعاليات رياضية متنوعة خلال المسيرة، ويطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إشارة البدء لها على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس.

كرفان وزارة الشباب للتوعية البيئية

وأوضح «محروس»، أن المديرية تستقبل أيضا يوم 6 أكتوبر المقبل كرفان وزارة الشباب والرياضة للتوعية البيئية، الداعم لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop 27 بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة.

تنفيذ اللقاءات التثقيفية عن «نصر أكتوبر العظيم»

وأشار «محروس»، إلى أنه وجّه الهيئات الشبابية والرياضية بكفر الشيخ برفع العلم، وتنفيذ اللقاءات التثقيفية عن «نصر أكتوبر العظيم» داخل مختلف مراكز شباب، قائلاً: «نروي لأبنائنا من الشباب والطلائع كيف تمكنت قواتنا المسلحة من استرداد سيناء الحبيبة، وكيف عبر رجال قواتنا المسلحة قناة السويس خلال ساعات فى معادلة حربية صعبة لكنها ليست مستحيلة على الإرادة المصرية».