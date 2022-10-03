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محافظ كفر الشيخ يعلن توصيل الغاز الطبيعي لمركز الرياض

كتب:

خير الله فؤاد
06:25 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
ديوان محافظة كفر الشيخ

ديوان محافظة كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن اعتماد توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمركز الرياض، من خلال شركة «ترانس جاس» للغازات الطبيعية، والتي تعود بالنفع على سكان مدينة الرياض وعدد من القرى التابعة لها.

توصيل الغاز الطبيعي

ومن جانبه أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري والقيادات التنفيذية، للتعاون والدعم في تنفيذ خطة الدولة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لأبناء مدينة الرياض، مقدماً التهنئة للمواطنين.

تحسين الخدمات للمواطنين

وأكد محافظ الإقليم أن الفترة القليلة القادمة ستشهد نقلة نوعية وتحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إن عملية توصيل الغاز الطبيعي سيعقبها أعمال للرصف للطرق.

تجدر الإشارة أن مركز الرياض هو أحد المراكز التي تقع في منتصف محافظة كفر الشيخ، ويعتبر من المراكز الزراعية والتجارية، ويبلغ عدد سكانه نحو 260 ألف نسمة.

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