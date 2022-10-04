«الخارجية»: مصر حريصة على تعزيز أمن الكونغو.. ولن تدخر جهدا لدعم استقرارها

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مصر حريصة على تعزيز الأمن والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، فضلا عن مساهمتها بقوات في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونجو، منذ بداية مهمة البعثة قبل أكثر من 20 عاما، مؤكدا أنّ مصر لن تدخر جهدا لتقديم كل دعم ممكن لإحلال الاستقرار في مختلف أنحاء الكونغو.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم، بنظيره الكونغولي، كريستوف لوتندولا، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ المنعقد في العاصمة كينشاسا.

تعزيز العلاقات الثنائية مع الكونغو

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزيرين أكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على مُختلف الأصعدة، والرغبة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وتطرق النقاش إلى افتتاح أول خط طيران مباشر بين القاهرة وكينشاسا اعتبارا من شهر مارس الماضي، لتعزيز التواصل والتجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ الوزير شكري ناقش مع نظيره الكونغولي تطورات ملف مفاوضات السد الإثيوبي، مؤكدا ثوابت الموقف المصري المتمسكة بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم استنادا إلى قواعد القانون الدولي الراسخة في هذا الشأن.