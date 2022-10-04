محافظ كفر الشيخ يعلن فتح فصل جديد للتمريض بنين بمستشفى فوة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فتح فصل جديد للتمريض للبنين بمستشفى فوة للتأمين الصحي، استجابة للعديد من الطلبات، على أن يكون التقديم للطلاب من أبناء مركز ومدينة فوة، وعددهم 47 طالبا من الذين اجتازوا اختبارات القبول وكشف الهيئة.

فتح باب التنسيق للتقديم لمدرسة التمريض بنات بالبرلس

وكان المحافظ أعلن أمس الاثنين، عن فتح باب التنسيق مرة أخرى للتقديم لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس من مركز بلطيم وبرج البرلس، وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافي بحد أدنى 230 درجة علمي، على أن يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر حتى 11 أكتوبر الجاري.

القبول طبقاً لأعلى المجاميع

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم القبول طبقاً لأعلى المجاميع لحين استكمال العدد بالفصلين، موضحاً أنه سيتم بدء اختبارات القبول مباشرة بعد غلق باب التقديم يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، واحتساب ساعات العملي والنظري للطالبات ابتداءً من تاريخ دخولهن المدرسة نظراً لدخولهن بعد بدء العام الدراسي ما يؤثر على النسب القانونية لدخولهن الامتحان.