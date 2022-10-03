محافظ كفر الشيخ يعلن فتح باب التنسيق لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتح باب التنسيق مرة أخرى للتقديم لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس من مركزي بلطيم وبرج البرلس، طبقًا للتوزيع الجغرافى بحد أدنى (230) درجة علمي، على أن يبدأ التقديم من 9 أكتوبر الجاري حتى 11 من نفس الشهر.

بدء اختبارات القبول مباشرة بعد غلق باب التقديم

وأضاف المحافظ، في بيان له، إنه سيتم القبول طبقًا لأعلى المجاميع لحين استكمال العدد بالفصلين، موضحًا أنه سيتم بدء اختبارات القبول مباشرة بعد غلق باب التقديم يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، واحتساب ساعات العملي والنظري للطالبات ابتداءً من تاريخ دخولهم المدرسة نظرًا لدخولهم بعد بدء العام الدراسي مما يؤثر على النسب القانونية لدخولهم الامتحان.

القرار يأتي لسد العجز في مستشفيات برج البرلس وبلطيم

جدير بالذكر؛ أن ذلك جاء بناءً على المذكرة الواردة من الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لفتح باب التنسيق مرة أخرى للتقديم لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس، وذلك نظرًا للعجز الشديد في هيئة التمريض لمستشفى برج البرلس المركزي والوحدات الصحية بإدارة بلطيم الصحية.