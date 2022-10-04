الرئيس الكيني: أفريقيا الأكثر تضررا من تغير المناخ ويجب التصرف بشكل عاجل

قال الرئيس الكيني، ويليام روتو إن تغير المناخ يؤدي إلى موجات من الجفاف التي تؤثر على توفير المياه، كما يدمر سبل العيش، ويعوق إنتاج الغذاء والبنية التحتية، إذ تؤثر درجات الحرارة المتطرفة على أنماط الهجرة وتؤدي إلى تفاقم النزاعات ويفر مئات الآلاف بحثًا عن سبل عيش بديلة للبقاء على قيد الحياة.

وتابع «روتو»، في مقال كتبه بصحيفة الجارديان البريطانية، أن استجابتنا لهذه الأزمة كل قضية تشمل اهتمامنا بنقاط مثل مصادر طاقتنا، وكيفية نقل أنفسنا إلى الوظائف التي تدعمنا في المستقبل، وجودة الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نتناوله والماء الذي نشرب.

الملايين من القرن الأفريقي على شفا المجاعة

وتابع «روتو»، أن حالة الطوارئ المناخية متواجدة الآن في جميع أنحاء كينيا، حيث تعاني المجتمعات اليوم من عواقب تغير المناخ، فالملايين من الكينيين والقرن الأفريقي على شفا المجاعة بسبب الجفاف المدمر، ولم يفت الأوان للعمل، لكن لمواجهة هذا التهديد، يجب أن نتصرف بشكل عاجل للحفاظ على الزيادة في الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وإنهاء إدماننا للوقود الأحفوري.

الطاقة النظيفة تخلق فرص عمل تحمي الاقتصادات المحلية

وأشار «روتو»، إلى أن إفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من تغير المناخ مع ذلك فهي الأقل مسؤولية عنه، على الرغم من ذلك، فإن القارة لديها الفرصة لقيادة العالم وإظهار أننا لسنا بحاجة إلى تدمير المناخ من أجل الازدهار، فلدينا إمكانات هائلة للطاقة المتجددة، يمكن لهذه الوفرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أن تدعم تنمية إفريقيا، بدلاً من الاستمرار في استعمال الوقود الأحفوري يمكننا الاستفادة من فوائد الطاقة النظيفة، التي ستخلق فرص عمل، وتحمي الاقتصادات المحلية، وتسرّع التصنيع المستدام لأفريقيا.