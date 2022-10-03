خبير: تغير المناخ أثر على القمح والإنتاج السمكي وأصبح يمثل تحديا وجوديا

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ الزراعي إن التغير المناخي ظاهرة قاسية تعدت مرحلة الإزعاج وانتقلت إلى مرحلة الخسائر الفادحة على مستوى البنية التحتية، وتسبب أرقا كبيرا، ولا يوجد مبالغة في وصفها بالوجودية على مستوى الكرة الأرضية.

التغيرات المناخية والأنشطة الاقتصادية الهشة

وأضاف خلال الجلسة الخامسة ضمن فعاليات المنتدى العربي للمناخ في يومه الثاني تحت عنوان: «تغير المناخ والأنشطة الاقتصادية الهشة»، أن صغار المزارعين هم الفئة الأكثر هشاشة في كل شيء وليس فقط في التغير المناخي، فمصر مثلا دولة جافة لا تتعدى الرقعة الزراعية فيها 4%، وتعاني من تفتت الحيازات الزراعية التي تسبب إشكالية كبيرة بالرغم من أن مساهمة مصر في إنتاج ثاني أكسيد الكربون عالميا لا تتجاوز نصف بالمائة من الانبعاثات، والدول النامية ومعظم الدول العربية هي متأثرة فقط وليست متسببة في أزمة الاحتباس الحراري.

توجيهات بحماية القمح

وأشار فهيم الى أن محصول القمح من المحاصيل الهامة في مصر والعالم، وعندما يتغير المناخ ويصبح الشتاء طويلا والطقس باردا يصاب بالصدأ، ولذلك هناك تعليمات مشددة من الدولة المصرية بالالتزام بالخريطة الصيفية للزراعة.

من جانبه قال د. محمد كرد، باحث بمعمل المناخ الزراعي المركزي أن حجم الإنتاج السمكي في العالم شبه ثابت ولا يزيد نتيجة للتغيرات المناخية، مقابل زيادة عدد السكان بشكل كبير، ومصر احتلت المرتبة الثانية في إنتاج أسماك البلطي لكنها تراجعت بسبب التغير المناخي.

وأشار إلى وجود آليات للمساعدة في قطاعات المصائد السمكية على التكيف مع التغيرات المناخية، مثل منع الصيد في أوقات تفريخ وتكاثر الأسماء حفاظا على المخزون السمكي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة.