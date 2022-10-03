خبير: العالم يواجه أزمات غذائية طاحنة بسبب تغير المناخ

قال شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ، إنّ العالم يواجه أزمات غذائية طاحنة، نتيجية التغيرات المناخية، موضحا أنّ هناك الكثير من التحديات، ومنها التعدي على الأراضي الزراعية.

وتابع أبو المعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ التعديات على الأراضي الزراعية في 2012 وصلت إلى مليون و300 ألف فدان، لكن هذا الرقم تقلّص الآن، وبدأ اتلعويض مرة أخرى، عن طريق استصلاح الأراضي الجديدة، فضلا عن مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع مستقبل وطن والدلتا الجديدة، وهي مشروعات تحقق التنمية المستدامة.

إعادة رونق البيئة الزراعية المصرية

وأضاف أستاذ المناخ، أنّ التغيرات المناخية سببت نقصا كبيرا في الإنتاجية، مشيرا إلى أنّ نحو مليون أمريكي في ولاية فلوريدا، مهددون بالهجرة نتيجة الإعصارات، فضلا عن فيضانات اليمن والجفاف في أوروبا، وبالتالي جار العمل على محاور كثيرة، منها استنباط أصناف جديدة وتطوير أساليب الري الحقلي، لإعادة رونق البيئة الزراعية المصرية مرة أخرى، وتحقيق الأمن والأمان الغذائي للمواطن.

الطبيعة ترد على محاربة البشر لها بعنف شديد

وتابع أستاذ المناخ، أنّ هناك تحديات كبيرة لمواجهة سلوكيات البشر من المتعدين على الأراضي الزراعية وتحديات تغير المناخ، ولذلك ترد الطبيعة على محاربة البشر لها بعنف شديد، وهناك مآسي كبيرة ستواجه الإنسان هو السبب بها.