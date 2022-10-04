تفاصيل طعن مدير مدرسة أثناء الطابور بسوهاج.. خلافات العمل وراء الحادث

أقدم موظف إداري بمدرسة الثانوية بنات بمدينة ناصر بمحافظة سوهاج على طعن مدير المدرسة «مختار ع ا» في طابور الصباح المدرسي، حيث تفاجأ بزميله يطعنه بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزته، وتمكن العاملون بالمدرسة من السيطرة عليه.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وجود مصاب بدائرة قسم ثان سوهاج بمدرسة الثانوية بنات، لقيام أحد العاملين بمدرسة الثانوية بنات بطعن مدير المدرسة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة .

تعافي المدير وخلافات وراء الحادث

وقال ياسر محمود أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، لـ«الوطن»، إن سبب الحادث هو اعتقاد الإداري المتهم بأن المجني عليه كلفه بأعباء وظيفية أكثر من المعتاد، فقام بطعنه ما أصابه بخدوش طفيفة لا تحتاج لتدخل جراحي أو خياطة، وخرج من مستشفى سوهاج الجامعي.

وأضاف «وكيل تعليم سوهاج»، أنه قام بزيارة المجني عليه في منزله عقب خروجه من المستشفى الجامعي، موضحا أن المتهم تم ضبطه ويخضع لتحقيق الجهات المختصة، كما سيتم التحقيق معه إداريا.

نقابة المعلمين تكلف محامي بمتابعة الواقعة

وأصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة محمد عبد الله، الأمين العام، بيانا حول الواقعة، موضحة تكليف محامي النقابة الفرعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومتابعة سير التحقيقات.