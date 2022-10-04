إنقاذ 4 أشخاص وانتشال جثة في حادث سقوط سيارتين في ترعة الفؤادية

انتشلت قوات الحماية المدنية بمشاركة الاهالي، جثة و4 مصابين في حادث انقلاب سيارتين ملاكي بيجو في ترعة الفؤادية بمحافظة قنا بعد اصطداهما، وجاري البحث عن آخرين.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين بيجو، وانقلابهما داخل ترعة الفؤداية بالقرب من قرية الأميرية بمركز أبوتشت.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من انتشال جثة شخص يدعى هاني مسعد غبريال وهو سائق إحدى السيارتين، إلى جانب 4 مصابين بينهم أمين شرطة، مقيم في الشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي، إثر تصادم سيارتين وسقوطهما في ترعة الفؤادية في أبوتشت.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف قنا بـ5سيارات إلى موقع الحادث، فيما تحاول قوات الحماية المدنية والانقاذ النهري البحث عن آخرين، كانوا داخل السيارتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .