إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بحيرة قارن بالفيوم

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق سنهور المؤدي لبحيرة قارون، وذلك بسبب السرعة الزائدة للدراجتين، وخروج إحداهما من طريق فرعي أمام الأخرى.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تلقيهم بلاغًا بوقوع حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين على طريق سنهور المؤدي إلى بحيرة قارون وتحديدًا أمام عزبة حمدي، ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص

وانتقل ضباط شرطة مركز سنهور إلى مكان الحادث، وتبين انتقلت قوة من الشرطة إصابة 4 أشخاص بجروح متفرقة وكدمات وكسور وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

وجرى نقل المصابين للمستشفى ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.