وفاة معلمة في حادث طريق سوهاج- نجع حمادي.. وارتفاع عدد المصابين إلى 14

ارتفع عدد ضحايا ومصابي حادث طريق نجع حمادي سوهاج، الواقع أمام مركز دار السلام إلى 14 إصابة ومصرع معلمة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى سوهاج التعليمي، فيما نُقل جثمان المعلمة المتوفاه إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج، يفيد بلاغًا من مأمور مركز شرطة مركز دار السلام، بوجود حادث تصادم ميكروباص على طريق نجع حمادي سوهاج أمام مركز دار السلام، كان يقل معلمات في طريقهم إلى مكان عملهم، ووجود إصابات.

الإنتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، واستدعاء سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور هانى فؤاد، مدير مرفق الإسعاف بسوهاج والحماية المدنية.

وبحسب مرفق إسعاف سوهاج، تبين مصرع «زينب، م» وإصابة 14 أخرين، نقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة وجار رفع أثار الحادث من على الطريق.

سبب الحادث

توصلت التحريات الأولية، بقيادة المقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، أنّ سبب الواقعة انفجار الإطار الأمامي للسيارة، واختلال عجلة القيادة فى يد السائق، أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وكانت السيارة تقل مجموعة من المعلمين في طريقهم إلى محل عملهم بإحدى المدارس، وأشارت الحصيلة الأولية إلى إصابة 9 مصابين قبل أن يرتفع العدد إلى 14 ومصرع معلمة.