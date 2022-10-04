«حياة كريمة» تعقد ندوات لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات

عقدت مؤسسة حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة ندوات اليوم، وذلك بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية التي يجري تنظيمها بجميع محافظات الجمهورية بالجامعات الحكومية والخاصة لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والجهود التنموية المبذولة على الأرض؛ تزامنًا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كل محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تأتي مؤسسة حياة كريمة كأحد مؤسسيه.

تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات

وتستهدف هذه الندوات، نشر ثقافة العمل التطوعي لدى شباب الجامعات، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية، بجانب منحهم فرصة للتطوع والمشاركة في المشروع القومي حياة كريمة.

كما يجري تنفيذ خطوات تنفيذية مصاحبة لهذه الندوات، وذلك بمشاركة شباب الجامعات في الزيارات الميدانية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة لمحاكاة أرض الواقع، والاستفادة من التخصصات المختلفة من الجامعات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وعلاوة على ذلك وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يجري عقد برنامج تأهيلي للمتطوعين وذلك بموجب البروتوكول الذي عقد بين المؤسسة والأكاديمية.

ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لمؤسسة حياة كريمة، وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلي التنسيق مع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة في كل محافظات الجمهورية.

تعريف الشباب الجامعي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وكانت مؤسسة حياة كريمة، عقدت أول ندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بكلية الاعلام جامعة القاهرة وذلك تحت عنوان «التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي حياة كريمة»، وذلك لكون المؤسسة هي مظلة العمل التطوعي والتنموي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين شباب الجامعات.

ويأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي ونشر ثقافة الخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات عبر المشروع القومي حياة كريمة، أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر والعالم، الذي يهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.