تدريب شباب وفتيات 13 قرية بكفر الشيخ على عدة حرف ضمن «حياة كريمة»

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، مشروع طفرة للتدريب المهني، ضمن المبادرات التنموية التي تهدف إليها الوزارة حاليًا سعيًا للنهوض بالحياة الاقتصادية للأسرة بالمجتمع المصري، بالتعاون بين الوزارة وأكاديمية السادات للتدريب المهني، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

المرحلة الأولى من المشروع استهدفت 13 قرية

وقال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن مشروع طفرة للتدريب المهني يستهدف قرى مركز مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي استهدفت 13 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بالمركز وشملت قري «خليج بحري، وخليج قبلي، ووقف قبلي، ووقف بحري، وبرج مغيزل، وبريدعة، وعزب الغرب، وإبيانة، وقومسيون شرق، وقومسيون غرب، وعزبة عمرو، والقني، ومعدية مهدي»، وقد كانت برامج التدريب المتاحة خلال المرحلة الأولى.

تدريب 100 متدرب على حرفة مصنع غذائي

وأضاف «مسلم»، أنه جرى تدريب 100 متدرب على حرفة مصنع غذائي، وتدريب 100 آخرين على حرفة مساعد خدمات طبيه، ويسعي البرنامج من المرحلة التي تلي فترة التدريب، إلحاقهم بفرصة توظيف مناسبة أقرب ما يكون إلى مكان إقامتهم، وتم توجيه الرائدات الريفيات بمطوبس إلى النزول الميداني والتواصل مع العملاء مباشرة لإقناع المواطنين بهدف المشروع وأهميته بالنسبة لهم، ولأسرهم مع الالتزام بالفئات العمرية المستهدفة، وهي ذكور وإناث من عمر 18 سنة إلى 40 سنة، والمتسربين من التعليم، والحاصلين علي شهادة محو أمية أو دبلومات فنية ولا يعمل، ولم يلتحقوا بعمل.