بعد إدراجها في حياة كريمة.. نقل تلاميذ «الشهيد السيد البنا» لمدرسة مجاورة بدمياط

قرر المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نقل تلاميذ مدرسة الشهيد السيد حسين البنا الابتدائية، التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية إلى مدرسة مجاورة لها، وهى مدرسة عماد داود الابتدائية، الكائنة في قرية الوسطانى، نظرا لدخولها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

لجنة لتفقد حالة مبنى المدرسة

وكانت لجنة برئاسة المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وعبد العليم جمعة وكيل مديرية التربية والتعليم، ومسؤولى هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، توجهت إلى المدرسة صباح اليوم الثلاثاء، للوقوف على صلاحية مبنى المدرسة لاستقبال التلاميذ.

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه تقرر نقل التلاميذ جميعًا إلى مدرسة عماد مطاوع الابتدائية بذات القرية، لدخول المدرسة مرحلة الصيانة الشاملة، وإزالة جناح بها، وإعادة بنائه، مشيرًا إلى إلحاق طلاب المدرسة للانتظام بفترة صباحية بمدرسة عماد داود الابتدائية.

عدد تلاميذ المدرسة

يذكر أنّ عدد طلاب مدرسة الشهيد حسين البنا الابتدائية بقرية الوسطانى التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية بمحافظة دمياط، يبلغ 671 تلميذ وتلميذة.