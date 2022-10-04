«التخطيط»: تعميم نموذج «فارس» للتحول الأخضر على قرى «حياة كريمة»

اختتم وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولته التفقدية، في قرية «فارس» بمركز كوم أمبو، في محافظة أسوان، بزيارة المشروعات الجاري تنفيذها، لمُتابعة تطبيق المعايير الخضراء في القرية، بعد اختيارها كنموذج للقرية الخضراء، ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

اهتمام خاص بدمج البعد البيئي في المشروعات التنموية

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه منذ إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، قبل أكثر من عام، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بدمج البعد البيئي في المشروعات التنموية، حتى يكون مشروعاً متكاملاً وشاملاً، يغطي المحاور الرئيسية الثلاث (الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي) في رؤية مصر 2030.

وأضافت السعيد: تكللت هذه الجهود باختيار إحدى قرى المشروع كنموذج للقرية الخضراء، وفقاً لآليات ومعايير واضحة ودقيقة، من المستهدف تعميمها على كافة قرى المشروع الرئاسي خلال الفترة المقبلة.

استيفاء معايير البناء الأخضر للمشروعات المُنفذة

وأكد دكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، أهمية المتابعة المستمرة لاستيفاء معايير البناء الأخضر للمشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها بقرية «فارس»، من خلال إجراء زيارات ميدانية بمشاركة متخصصين في مجال الاستدامة البيئية من شركة «ECOnsult» للاستشارات الهندسية والبيئية، للتقييم المستمر للتقدم المحرز وتذليل أية عقبات في هذا الشأن.

إنشاء مجمع خدمات زراعية بقرية «فارس» بتكلفة 5.5 مليون جنيه

وأجرى وفد وزارة التخطيط، زيارة إلى مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية في قرية فارس، والذي يضم (جمعية زراعية متكاملة، وحدة بيطرية)، بتكلفة نحو 5.5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 92%، وكذا مشروع تطوير مدرسة «فارس» الإعدادية، وتضم 11 فصلاً، بنسبة إنجاز 100%، ومشروع إنشاء مكتب بريد، الذي يُعد أول مكتب بريد أخضر على مستوى الجمهورية، يتم إنشاؤه وفقاً لمعايير البناء الأخضر، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 45%، ومشروع إحلال وتجديد نقطة الإطفاء، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 10%.

عقد جلسات تشاورية مع أهالي قرية «فارس»

وعقد وفد وزارة التخطيط جلسات تشاورية مع أهالي قرية «فارس»، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها، وأية مشروعات أخرى يرونها ذات أولوية، وتضمنت الجلسات استعراض مُختصر من وفد الوزارة لأهداف مشروع «حياة كريمة»، والمعايير التي تم على أساسها اختيار «فارس» كنموذج للقرية الخضراء.

وعبَّر الأهالي عن سعادتهم الغامرة لاختيار قريتهم كنموذج للقرية الخضراء، وأكدوا أنها هذه الخطوة تعد مصدر فخر لهم أمام القرى الأخرى، معربين عن خالص شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها ومعدلات الإنجاز العالية، والتي أكدوا أنها بمثابة نقلة حضارية لقريتهم، مشددين في ذات الوقت، على ضرورة استغلال المزايا النسبية للقرية وخاصة في مجال المحاصيل الزراعية.

ضم وفد وزارة التخطيط، أحمد الشيمي، ومحمد شريف الحلي، منسقا مبادرة «حياة كريمة»، بمشاركة ممثلي شركة ECOnsult للاستشارات الهندسية والبيئية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بمحافظة أسوان ومركز ومدينة كوم أمبو.