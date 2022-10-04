سفير مصر في بغداد يبحث مع الرئيس العراقي سبل تعزيز التعاون

بحث السفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل، مع الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون بين بغداد والقاهرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية بين البلدين في ظل تقارب مصري أردني عراقي بخصوص الطاقة والماء والبنية التحتية مع حث باقي الدول العربية على الانضمام لهذا التحالف المبني على قواعد اقتصادية وجغرافية ومصالح متبادلة.

رغبة في التقارب بين العراق ومصر

وأوضحت الوكالة الوطنية العراقية الرسمية «نينا»، أن اللقاء بين الرئيس العراقي والسفير المصري تطرق إلى ضرورة التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين والشعبين الشقيقين مع العمل على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية بالشكل الذي يحقق مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

التحالف يظهر للوجود بعد عقود

ويستهدف التعاون القائم بين مصر والأردن والعراق، الذي أعلن عنه الرئيس العراقي خلال إحدى الزيارات للعاصمة الأمريكية واشنطن، التعاون الاقتصادي وتقوية البلدان الثلاثة اقتصاديا، وهو ما يشبه التحالف الظاهر في عام 1989 وشاركت فيه أيضا اليمن حينها لكن مع قيام حرب الخليج بين العراق والكويت انهار التحالف بشكل مروع بعد أن اصطفت الدول العربية ضد التدخل العسكري العراقي في الكويت، وتعمل مصر على تصدير الكهرباء للعراق وإعادة إعماره، بينما تكون الأردن نقطة الوصل بين البلدين بجانب استخدام المصانع المتطورة نسبيا في الأردن لتضخ التبادل الصناعي والتجاري بين الدول الثلاثة.

السيسي يزور العراق

وحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على زيارة العراق في 2021، وكانت أول زيارة لرئيس مصري منذ 31 عاما، في تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وبعدها حرص رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي على زيارة مصر عدة مرات وسط رغبة ملحة بين البلدين لتحسين الاقتصاد فيهما.