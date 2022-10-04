رئيس «دفاع النواب»: تحية السيسي لأبطال أكتوبر تؤكد احترام الدولة لرجال النصر

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، إذ أنها أظهرت مدى ترسيخ جينات المصريين، وإصرارهم على استعادة أراضيهم، دون التفريط في شبر واحد منها.

أرض سيناء تحتضن أبنائها بعد سنوات النكسة

أوضح «العوضي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حرب أكتوبر المجيدة أظهرت مدى صلابة إرادة المصريين، وإصرارهم على تحقيق النصر، واسترداد أرض سيناء الحبيبة لتحتضن أبنائها من جموع الشعب المصري، بعد أن حرموا منها لعدة سنوات عقب نكسة يونيو عام1967، كما كشفت عن عبقرية الجندي المصري في التخطيط وحسن التدبير من أجل استرداد حقوقه.

أهمية المشروعات القومية المقامة على أرض سيناء

أشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالمشاريع القومية التي أطلقتها الدولة على أرض سيناء، وقال إن تلك المشاريع تعد استكمالا لنصر أكتوبر المجيد، إذ أنها تساهم في إعمار صحراء سيناء الجرداء، وخلق فرص عمل للشباب، ما يسهم في تجفيف منابع الإرهاب.

وأثنى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثون للقوات المسلحة المصرية، التي انعقدت بمركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر العظيم، لافتا إلى أن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية العسكرية لأبطال النصر، يؤكد أن الدولة المصرية لم تنسى رجالها، خاصة أبطال الحرب الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

واختتم حديثه، داعيا الشباب إلى فحص ودراسة كل الموضوعات المتعلقة بنصر أكتوبر، والاستفادة من دروس الماضي لمواجهة تحديات الحاضر.