الناتو: لم نرصد أي تغيير للوضع النووي في روسيا

قال حلف الناتو، إنه لم يرصد أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا الاتحادية لكن هناك حالة يقظة بين أعضاء الحلف، نقلا عن «سكاي نيوز عربية».

استخدام روسيا للنووي

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تستخدم سلاح الدمار الشامل النووي إذا أصبح هناك تهديد وجودي لبلده التي تخوض حربا شاملة ضد جارتها أوكرانيا التي يساندها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

اتصالات مكثفة مع روسيا

وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية اتصالات مكثفة علنية وسرية مع روسيا لمنع وقوع الحرب النووية، وخرجت قبل قليل وزارة الخارجية التابعة لروسيا الاتحادية تؤكد أنها ستلتزم ببيان الدول الخمس الذي طالب روسيا بعدم إقامة حرب نووية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت حرب أوكرانيا وروسيا نهاية فبراير 2022 بعد أن استقلت أقاليم عن أوكرانيا وطالبت بالانضمام إلى روسيا التي دخلت بعسكرها وأسلحتها لحماية هذه الأقاليم التى تجرى فيها فيما بعد استفتاءات دولية لضمها رسميا إلى روسيا الاتحادية وسط رفض غربي وأممي وأوكراني، وجرى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا وحرمانها من استخدام نظام سويفت في البنوك.