روسيا تشيد بمقترح إيلون ماسك.. وزيلينسكي: أي محادثات مع بوتين مستحيلة

أشادت الرئاسة الروسية «الكرملين» برئيس شركة «تسلا» إيلون ماسك لاقتراحه اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أن وبخت كييف «ماسك» لاقتراحه شروطًا تعتبرها مجزية لروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إنَّه أمر إيجابي للغاية أن شخصًا ما مثل إيلون ماسك يبحث عن طريقة سلمية للخروج من هذا الوضع، وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

فيما وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا، اليوم، أعلن فيه رسميًا أن أي محادثات بين كييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مستحيلة»، لكنه ترك الباب مفتوحًا لإجراء محادثات مع روسيا، بعد قرارات ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا.

ماسك اقترح تنازل أوكرانيا بشكل دائم عن شبه جزيرة القرم لروسيا

واقترح رئيس شركة «تسلا» في استطلاع على تويتر أمس، أنَّ تتنازل أوكرانيا بشكل دائم عن شبه جزيرة القرم لروسيا، وأن تُجرى استفتاءات جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحديد مصير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وأن توافق أوكرانيا على الحياد.

وذكرت كييف أنَّها لن توافق أبدًا على التنازل عن الأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها بالقوة، ولا يمكن إجراء الاستفتاءات القانونية في الأراضي المحتلة، إذ قتل كثير من الناس أو طردوا منها.

وردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اقتراح ماسك باستطلاعه الخاص على تويتر متسائلاً: «من تحب أكثر إيلون ماسك الروسي أم الأوكراني؟».

حصد استطلاع ماسك الأصلي أكثر من 2.5 مليون صوت

وحصد استطلاع ماسك الأصلي أكثر من 2.5 مليون صوت، وعارض 60٪ الخطة، وذلك منذ العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم «الكرملين»، اليوم، إنَّ «الروبوتات» حسابات زائفة على تويتر، وتشارك بنشاط في التصويت لكنها لم تقدم أي دليل، مضيفًا أنَّ موسكو كانت دائمًا منفتحة على التفاوض لإنهاء الصراع، وانتقد المرسوم الأوكراني الجديد الذي ينص على أن كييف لن تتفاوض مباشرة مع بوتين.