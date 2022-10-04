إجراء القرعة الأولى للإسكان التعاوني بعمارات الأمل الجديد في بورسعيد 

أعلنت محافظة بورسعيد عن بدء إجراء القرعة الأولى للإسكان التعاوني بعمارات الأمل الجديد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مراجعة المستندات والأوراق المقدمة من شباب المشروع التعاوني.

طرح 600 وحدة سكنية

وأشار بيان صادر عن المحافظة، أنها أعلنت سابقا عن طرح 600 وحدة سكنية بمساكن «النورس - الأمل» لمن يرغب من أبناء المحافظة، وتكون الأولوية لمن يرغب في الحصول على وحدات سكنية من متقدمي الإسكان التعاوني.

وأوضح البيان أن محافظة بورسعيد أخبرت المواطنين المتقدمين للمشروع عبر الرسائل النصية للحضور لديوان عام المحافظة، وذلك لمراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين للمشروع ومدى استيفائها وأحقيتهم للتمويل العقاري ليتم قبولهم بالمشروع.

التمويل العقاري للوحدات السكنية

وكان محافظ بورسعيد قد وقع بروتوكول التمويل العقاري للوحدات السكنية بمناطق «النورس» و«الأمل» ببورسعيد مع بنك مصر وصندوق التنمية الحضارية لتمويل عدد 256 وحدة سكنية بمنطقة الأمل، وعدد 320 وحدة سكنية بمنطقة النورس على مدار 30 عاما، والأولوية لمتقدمي الإسكان التعاوني، وذلك للتخفيف على الشباب المتقدمين للمشروع ولسرعة الحصول على الوحدات السكنية.