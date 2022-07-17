فتح باب التقدم لجمعيات الإسكان التعاوني لحجز قطع أراضٍ بـ10 مدن جديدة 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ الهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكان، أعلنت فتح باب التقدم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني بـ10 مدن جديدة، وهي «العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - سلام (شرق بورسعيد) - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - أسوان الجديدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة».

خطة التنمية الشاملة 2030

وأكد وزير الإسكان، أنّ طرح الأراضي لجمعيات الإسكان التعاوني يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030، ودعما لمنظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية، وتلبية للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني لحجز قطع أراض بمشروعات الهيئة المختلفة.

تسهيلات في السداد

وأكد الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنّه يوجد تسهيلات كبيرة في السداد، حيث يتم سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض وتقسيط الباقي على 7 سنوات دون فوائد بنكية بأقساط نصف سنوية، ويبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من الحجز والتخصيص، مشيرا إلى أنّ الأراضي كاملة المرافق، ويتم استلام الأرض فور سداد مقدم الحجز.

وأضاف أنّه يتم بيع كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى بالمقر الرئيسي للهيئة بالعنوان «ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة»، في الفترة من يوم الإثنين الموافق 2022/8/1 وحتى يوم الخميس الموافق 2022/9/1، وتسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية، نظير سداد مبلغ 3 آلاف جنيه تسدد إلكترونيا أو من خلال تحويل بنكي.

وأكد أنّ آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الخميس الموافق 2022/11/3، ويمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراض لمشروعاتها في أكثر من مدينة، شرط أن تكون في نطاق عمل الجمعية، وحال فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائيا، والحد الأدنى للمساحة التي تتقدم الجمعية الأساسية أو المشتركة لتخصيصها لها هي مساحة 2.25 فدان تقريبا بما يعادل 120 وحدة سكنية لأعضاء الجمعية، مشيرا إلى أنّه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل هذا الطرح.

موعد القرعة العلنية

وقال إنّه سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية، وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان.